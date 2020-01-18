سفير مصر بلندن يكشف أهمية قمة الاستثمار في إفريقيا لبريطانيا

قال طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إن الاستثمار في إفريقيا مبادرة بريطانية الأصل، جاءت لتنشيط العلاقات الاستثمارية بين بريطانيا والقارة الإفريقية، وتم اختيار 21 دولة إفريقية للبدء بها خلال المؤتمر، لافتًا إلى أن هناك تفكيرا لعقد المؤتمر بشكل سنوي، أو دوري كل سنتين أو ثلاث سنوات.أضاف خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القمة تأتي في وقت مهم لبريطانيا، وعدد كبير من الدول الإفريقية التي تسعى لتنويع مصادر جذب الاستثمارات.وأشار إلى أن أهميتها لبريطانيا ترجع إلى أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوربي بدءًا من هذا العام، وهناك فترة انتقالية مدتها عام سيتم التفاوض بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري دائم، وسيطبق مثل هذا الاتفاق بين بريطانيا ودول العالم، حيث تجرى مفاوضات لإبرام اتفاقات تجارية بين بريطانيا ودول مختلفة.تفاصيل القمةولفت السفير المصري إلى أن هذه القمة يشارك فيها 21 رئيس دولة إفريقي، وعلى رأسها مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، ستعقد القمة ليوم واحد، تفتتح صباح الإثنين القادم، يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.الملفات المطروحة في القمةأوضح السفير المصري أن المؤتمر ينقسم إلى عدة جلسات تتناول محاور محددة، منها كيفية جلب الاستثمارات البريطانية والدولية إلى دول إفريقيا المختلفة، وكيفية تنشيط الاستثمار البريطاني والدولي في مجالات محددة تحتاجها القارة الإفريقية، مثل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع خاصة بسبل تمويل الخدمات المالية.