رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بلندن يكشف أهمية قمة الاستثمار في إفريقيا لبريطانيا

السبت 18/يناير/2020 - 06:11 م
طارق عادل
طارق عادل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إن الاستثمار في إفريقيا مبادرة بريطانية الأصل، جاءت لتنشيط العلاقات الاستثمارية بين بريطانيا والقارة الإفريقية، وتم اختيار 21 دولة إفريقية للبدء بها خلال المؤتمر، لافتًا إلى أن هناك تفكيرا لعقد المؤتمر بشكل سنوي، أو دوري كل سنتين أو ثلاث سنوات.

أضاف خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القمة تأتي في وقت مهم لبريطانيا، وعدد كبير من الدول الإفريقية التي تسعى لتنويع مصادر جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن أهميتها لبريطانيا ترجع إلى أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوربي بدءًا من هذا العام، وهناك فترة انتقالية مدتها عام سيتم التفاوض بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري دائم، وسيطبق مثل هذا الاتفاق بين بريطانيا ودول العالم، حيث تجرى مفاوضات لإبرام اتفاقات تجارية بين بريطانيا ودول مختلفة.

تفاصيل القمة
ولفت السفير المصري إلى أن هذه القمة يشارك فيها 21 رئيس دولة إفريقي، وعلى رأسها مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، ستعقد القمة ليوم واحد، تفتتح صباح الإثنين القادم، يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

الملفات المطروحة في القمة
أوضح السفير المصري أن المؤتمر ينقسم إلى عدة جلسات تتناول محاور محددة، منها كيفية جلب الاستثمارات البريطانية والدولية إلى دول إفريقيا المختلفة، وكيفية تنشيط الاستثمار البريطاني والدولي في مجالات محددة تحتاجها القارة الإفريقية، مثل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع خاصة بسبل تمويل الخدمات المالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان مع سفير كندا

وزير الصناعة: 5 مليارات و405 ملايين دولار استثمارات بريطانيا فى مصر

نميرة نجم: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مهمة فى هذا التوقيت

وزيرة بريطانية: خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الإفريقى

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

منذ يوم

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

منوعات

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى