الزراعة: وقف تصدير 23 منتجا زراعيا للعراق لن يؤثر على الصادرات المصرية

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن وقف تصدير 23 منتجا زراعيا للعراق لن يؤثر على الصادرات الزراعية المصرية، حيث إن الحظر من جميع دول العالم للحفاظ على المزارعين العراقيين وأن القرار من شهر نوفمبر الماضي ولم يصل الخطاب الرسمي إلى الحجر الزراعي المصري إلا الأربعاء الماضي بوقف التصدير رسميا للعراق.وقال العطار، في تصريحات لـ"الدستور"، إن التأثير على الصادرات الزراعية المصرية سيكون محدودا، حيث إن معظم الصادرات الزراعية للعراق لا نصدرها وأغلب هذه الصادرات التي تصل للعراق عبارة عن قمح وشعير ورمان وطماطم وبصل وثوم وباقي المنتجات ليس لها أهمية، حيث إن صادرات مصر إلى العراق لن تتعدى الـ3% معظمها موالح، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية 158 نوعا وما يتم تصديره للعراق 23 نوعا من الصادرات الزراعية من كل الدول.وذكر أن ما يتم تصديره وتم وقفه من مصر خمس منتجات زراعية، والباقي لم يتم وقف تصديرها، مشيرا إلى أن البطاطس والموالح لم يتم وقف تصديرها إلى العراق وهي أهم الصادرات الزراعية والأكثر في الكميات، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية للدول المجاورة للعراق مستمرة لجميع الأصناف والأنواع.