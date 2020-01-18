إصابة 3 عمال بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز في مصنع طحينة بالبحيرة

أصيب 3 عمال بحروق متنوعة، بسبب انفجار أسطوانة غاز في مصنع للطحينة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع للطحينة بقرية إفلاقة التابعة لمركز دمنهور، ما أدى إلى إصابة 3 عمال وهم «أحمد فؤاد زيدان»-50 عاما، و«ضياء أشرف بلتاجي»-17 عامًا و«سامي حمدي مصطفى»- 50 عامًا.وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.