مصدر يكشف مخطط إرهابي جديد للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

كشف مصدر مطلع مخطط جديد للتنظيم الإرهابي الدولي، بالاشتراك مع بعض الشخصيات المدنية الموالية والهادفة، لتحقيق مكاسب مالية نظير تنفيذ تحركات لإسقاط مصر.وقال المصدر: «إذا أردتم أن تعرفوا أطراف المخطط ودور بهي الدين حسن الذي ينفذه لصالح الإخوان فعليه قراءة ما يكتبه قادة جماعة الإخوان ولجانهم الإلكترونية من أكاذيب يتم نشرها في نفس التوقيت وبنفس أسلوب الصياغة، ما يشير إلى أن هناك قادة إخوان مسؤولين عن إعداد تلك الادعاءات المفبركة وتوزيعها بهدف تحقيق مصالح الجماعة أو مصالح بهي الدين حسن الذي تستضيفه حركة النهضة التونسية على نفقتها لكي يقوم عدة أدوار منها تحريض والدة زوج ابنته ليلى سويف مقابل منحها جزء من أموال تمويله».وتمتد الشبكة أيضا إلى المتحرش خالد علي الذي يتولى الإجراءات القانونية وترويج الشائعات حول سوء المعاملة وعدم الزيارات والاختفاء القسري على الرغم من أنه يكون حاضرا أمام النيابة مع من يدعي أنه مختفي قسريا.