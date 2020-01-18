رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر يكشف مخطط إرهابي جديد للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

السبت 18/يناير/2020 - 05:55 م
بهي الدين حسن
بهي الدين حسن
طباعة
كشف مصدر مطلع مخطط جديد للتنظيم الإرهابي الدولي، بالاشتراك مع بعض الشخصيات المدنية الموالية والهادفة، لتحقيق مكاسب مالية نظير تنفيذ تحركات لإسقاط مصر.

وقال المصدر: «إذا أردتم أن تعرفوا أطراف المخطط ودور بهي الدين حسن الذي ينفذه لصالح الإخوان فعليه قراءة ما يكتبه قادة جماعة الإخوان ولجانهم الإلكترونية من أكاذيب يتم نشرها في نفس التوقيت وبنفس أسلوب الصياغة، ما يشير إلى أن هناك قادة إخوان مسؤولين عن إعداد تلك الادعاءات المفبركة وتوزيعها بهدف تحقيق مصالح الجماعة أو مصالح بهي الدين حسن الذي تستضيفه حركة النهضة التونسية على نفقتها لكي يقوم عدة أدوار منها تحريض والدة زوج ابنته ليلى سويف مقابل منحها جزء من أموال تمويله».

وتمتد الشبكة أيضا إلى المتحرش خالد علي الذي يتولى الإجراءات القانونية وترويج الشائعات حول سوء المعاملة وعدم الزيارات والاختفاء القسري على الرغم من أنه يكون حاضرا أمام النيابة مع من يدعي أنه مختفي قسريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل كان معصوم مرزوق من قادة حرب أكتوبر؟.. الباز يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

كاذبون.. 8 قصص مفبركة تكشف زيف ادعاءات «الإخفاء القسرى»

إخوان بلا وطن.. إخوان بلا إسلام

أخرهم محمود شعبان.. كيف استغل الإخوان أكذوبة الاختفاء القسري لكسب تعاطف المصريين؟

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

منذ حوالي 3 ساعات

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

منوعات

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى