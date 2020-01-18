سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

استطاع شاب بريطاني اكتشاف إصابته، بمرض سرطان الجلد، من خلال تطبيق للهاتف يحمل اسم "سكان فيزيون".وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب جيسون شيريدان، (31 عاما) قد لاحظ وجود الشامة على ذراعه الأيسر لأول مرة في عام 2018، وبعد مرور عام كامل على ملاحظته للشامة، وجد لونها يتحول للون الوردي، وأصبح عرضها 1 سم، لكنه مع مرور الوقت وتحول الشامه لهذا اللون قرر استخدام تطبيق للهاتف بدلا من الذهاب للطبيب.وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق، أخبره بالفعل أن الشامة الموجودة بذراعه علامة على إصابته بسرطان الجلد، وعليه سرعة الحصول على المساعدة الطبية.يقول جيسون إن التطبيق أنقذ حياته وأنه محظوظ باكتشافه المرض في بداياته، مضيفا أنه كان يحرص دائما على وضع الكريمات الواقية من الشمس بسبب بشرته الدهنية، ولهذا لم يفكر أبدا في احتمالية إصابته بمرض سرطان الجلد، وليس لعائلته أي تاريخ مرضي، لذلك كان في حالة من الصدمة الشديدة عندما أكد له طبيب الأمراض الجلدية أنه مصاب بسرطان الجلد في مرحلته الأولى.جدير بالذكر أن تطبيق Skin vision من أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يلتقط صورا للحالات المرضية مثل الشامات والبقع الجلدية المعروضة عليه ويحللها ويعطي صاحبها النتيجة، حيث يتحقق ويفحص شكل وأبعاد الشامات ويصنف مدى خطورة الحالة.