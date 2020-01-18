محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
السبت 18/يناير/2020 - 04:58 م
رباب الأهوانيطباعة
شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" مجموعة من الصور تجمعه بابنته عليا، احتفالًا بعيد ميلادهما معًا والذي يوافق 18 يناير.
وعلّق «نور» على الصور، قائلًا: "النهارده عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وإنتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".
محمد نور متزوج من هبة صلاح منذ سنوات ولديه منها 3 أبناء عمر، علي، عليا.
من ناحية أخرى، محمد نور عضو بفريق "واما"، وهو من مواليد 1981، وظهر الفريق الغنائي الشهير في عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، ويضم رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.
وعلّق «نور» على الصور، قائلًا: "النهارده عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وإنتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".
محمد نور متزوج من هبة صلاح منذ سنوات ولديه منها 3 أبناء عمر، علي، عليا.
من ناحية أخرى، محمد نور عضو بفريق "واما"، وهو من مواليد 1981، وظهر الفريق الغنائي الشهير في عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، ويضم رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)