محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)

شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" مجموعة من الصور تجمعه بابنته عليا، احتفالًا بعيد ميلادهما معًا والذي يوافق 18 يناير.وعلّق «نور» على الصور، قائلًا: "النهارده عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وإنتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".محمد نور متزوج من هبة صلاح منذ سنوات ولديه منها 3 أبناء عمر، علي، عليا.من ناحية أخرى، محمد نور عضو بفريق "واما"، وهو من مواليد 1981، وظهر الفريق الغنائي الشهير في عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، ويضم رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.