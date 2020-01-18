رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 04:58 م
محمد نور وعليا
محمد نور وعليا
رباب الأهواني
طباعة
شارك الفنان محمد نور جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" مجموعة من الصور تجمعه بابنته عليا، احتفالًا بعيد ميلادهما معًا والذي يوافق 18 يناير.

وعلّق «نور» على الصور، قائلًا: "النهارده عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وإنتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".

محمد نور متزوج من هبة صلاح منذ سنوات ولديه منها 3 أبناء عمر، علي، عليا.

من ناحية أخرى، محمد نور عضو بفريق "واما"، وهو من مواليد 1981، وظهر الفريق الغنائي الشهير في عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، ويضم رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)
محمد نور: «النهارده عيد ميلادي أنا وعليا.. كل سنة وإنتي طيبة» (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"النني" يحتفل بعيد ميلاد نجلته على طريقته (صور)

رانيا محمود ياسين لوالدها: كل سنة وأنت السند والضهر

إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتنشر صورتها للمرة الأولى (صور)

شاهد.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 20 ساعة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 8 ساعات

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

الرئيس نيوز

بوتين: الأفضل عدم البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى

السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في اجتماع برلين حول ليبيا

"أطالبكم ببذل المزيد من الجهد".. ماذا قال السيسي في رسالته للقوات المسلحة؟

"العليا لمياه النيل" تثمن دور إدارة ترامب الإيجابى لتيسير مفاوضات سد النهضة

منوعات

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

كشكول

لا يعاني من أمراض.. وفاة مراقب داخل لجنة "إعدادية" بالمنيا

"حتى لا ننسى" عمل نحتي تخليدًا لذكرى طبيبات المنيا "صور"

لدعم مشروعات التخرج .. تعاون بين البحث العلمي و"المهندسين" بالإسكندرية

"عبدالغفار"و"السعيد" يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية للتعليم العالي

إسلام سياسي

تطورات جديدة داخل الكونجرس لإصدار قانون باعتبار «الإخوان» تنظيمًا إرهابيًا

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان في يناير ٢٠٢٠

وائل غنيم لـ عزام التميمي: "قولي من يطعم فمك ويمولك"

وائل غنيم يفضح محمد علي: قاعد في اسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى