اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط مجلس النواب اللبناني

اشتبكت قوى الأمن اللبنانية، اليوم السبت، مع عدد من المحتجين بمحيط البرلمان في وسط بيروت، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».وقام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط مجلس النواب في بيروت، ما دعا لاستخدام الأمن خراطيم المياه لتفريقهم.وردد المحتجون شعارات، بينها: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.وشهدت الساحات اللبنانية الست تظاهرات في إطار التحركات المستمرة للمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين تعالج الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لا سيما مع تسجيل الدولار الأمريكي ارتفاعا إضافيا مقابل الليرة اللبنانية، حيث سجّل سعر صرفه ألفين وثلاثمائة ليرة.