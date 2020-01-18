«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

تمكنت سيدة مسنة، نزيلة بأحد مراكز المسنين بالغرب الجزائري، من التقاء عائلتها بعد قرابة 20 عامًا من الفراق.وأسهم إعلان على "فيسبوك" في لقاء المسنة وأهلها عندما لاحظ حفيد الحاجة الزهرة، صورة لجدته تشبه الصور التي كان يحتفظ بها أفراد العائلة، ليعرضها على والده الذي تأكد من أنها والدته، وقد كانت ضمن إعلان عن بحث في صفحات التواصل الاجتماعي نشرتها مديرة دار المسنين.يقول يوسف: إنه لم ينس يومًا والدته، فكانت راسخة في ذهنه، فقد ظل طيلة 20 عامًا يبحث عنها، ولم يكف عن إيداع إعلانات البحث لدى المصالح الأمنية، ونشرها في مختلف الصفحات والعديد من التليفزيونات، لكن من دون جدوى، فاقتنع الجميع وتأكد بأن الحاجة الزهرة أصبحت في عداد الموتى، خاصة أن غيابها تزامن وفيضانات باب الوادي، وظلت العائلة مقتنعة رغمًا عنها بهذه الفرضية.