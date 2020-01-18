الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

اصطفت أعداد غفيرة من أفراد الجالية المصرية في ألمانيا للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي- الذي يشارك في أعمال "مؤتمر برلين" حول ليبيا- أمام مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الألمانية (برلين).وأعرب أفراد الجالية المصرية عن سعادتهم بزيارة الرئيس، رافعين أعلام مصر، ومرددين الأغاني الوطنية، وهتافات "تحيا مصر".وقال علاء ثابت، رئيس "البيت المصري" في (برلين)، إنه وأفراد الجالية المصرية قدموا لاستقبال الرئيس السيسي، معربين عن دعمه في كل خطواته، متمنين للرئيس التوفيق في العمل لصالح الأمة العربية.وكانت برلين قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال زعماء وممثلي الدول المشاركة في أعمال "مؤتمر برلين" حول ليبيا، الذي يعقد بمقر المستشارية الألمانية، غدا الأحد، حيث صدرت الأوامر بحظر تحليق الطائرات فوق المنطقة، وطالبت الشرطة المواطنين بعدم استخدام السيارات فى التنقل وسط برلين، في عطلة نهاية الأسبوع.يأتي هذا فيما تشهد العاصمة الألمانية، غدا، افتتاح أعمال المعرض الدولي "الأسبوع الأخضر"، الذي تشارك فيه 180 دولة، ويتزامن مع "مؤتمر برلين" حول ليبيا.