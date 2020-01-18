انفجاران فى مستوطنات غلاف غزة

وقع انفجاران، منذ قليل، في مستوطنة «ناحل عوز» بغلاف قطاع غزة المحاصر، بعد سقوط بالونات حارقة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وأوضحت «كان» أن إطلاق البالونات الحارقة من غزة ما زال مستمرا على مدار اليوم تجاه العديد من مستوطنات الغلاف، بينما لم يتم الكشف، حتى الآن، عن حجم الأضرار الناتجة عن الأمر.وهاجم مستوطنو الغلاف، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بسبب فشل سياسته الأمنية تجاه القطاع، وعودة سقوط البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها منه.وقالوا إن نتنياهو يعيش برفاهية في تل أبيب، بينما الإسرائيليون في مناطق الغلاف لا يمكنهم الخروج من منازلهم، ويعيشون في رعب دائم بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود مع القطاع المحاصر.