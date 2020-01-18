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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ تاريخ: تشرشل أدخل أمريكا الحرب العالمية الثانية بخدعة

السبت 18/يناير/2020 - 04:19 م
الدكتور خلف الميري
الدكتور خلف الميري
هدير شعراوي
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قال الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن الحرب العالمية الثانية هي التي شكلت شخصية تشرشل رئيس الوزراء السابق للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصادر تشير إلى أنه كان سبب دخول أمريكا الحرب، حيث أوعز إلى دول المحور بأن الولايات المتحدة ستتنازل عن الحياد وستحارب معهم، وستشن هجومًا على اليابان، وهو ما جعل اليابان تبدأ بمهاجمة الأسطول الأمريكي، موضحًا أن الحرب خدعة وأنت تحارب بكل ما تسطيع.

وأضاف "الميري" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن تشرشل سار عكس التيار وقت الحرب، ففي الوقت الذي دعا الجميع إلى استسلام بريطانيا كان يقول: "خير لنا أن تهزم بلدنا على أن نستسلم في ظل العبودية".

وأكد الدكتور خلف الميري، أن تشرتشل هو المسئول عن إنقاذ 300 ألف جندي بريطاني بطريقة عبقرية، رغم أنه كان السبب في تدمير الأسطول البريطاني من قبل.

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