الحراك المدنى بالزنتان يطالب الجيش الليبى بحماية ثروات البلاد

أعلن الحراك المدني بالزنتان في ليبيا، أنه يجب التحرك الشعبي المدني والاجتماعي لإيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز وعبر عن غضبه واستنكاره من عبث ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته غير الدستورية بمقدرات وثروات ليبيا النفطية وإدانتها الواضحة وطنيا ودوليا بتوريد وتمويل الميليشيات من تركيا، وقطر، وسوريا بالسلاح والذخيرة والمال من دخل ليبيا القومي والوحيد (البترول) حيث جلبتهم للعاصمة طرابلس لقتال الليبيين وقواتنا المسلحة وكل ذلك بتصريح ودعم المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس.ودعا الحراك، في بيان اليوم السبت، كل حقول وموانئ النفط الليبية بإيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز القوات المسلحة بحماية جماهير شعبنا الغاضبة صاحبة القرار ومصدر التشريع والسيادة، والتأكيد على التحرك العاجل من كل شرائح الشعب الليبي المدنية والاجتماعية بمنظومة قبائلنا المجاهدة ومؤسسات المجتمع المدني لإغلاق وإيقاف مصادر ضخ وتصدير النفط.ووجه الحراك النداء لمختلف القائمين على تشغيل الحقول والموانئ بالإيقاف الطوعي لنشاط الحقول والموانئ النفطية، ومنها:حقل الشرارة - حقل الفيل - حقل آمال - حقل زلطن - حقل الحمادة (القولف) - حقل الوفاء- حقل الظهرة - حقل البوري - حقل الفارغ.وموانيء: السدرة - والبريقة - ورأس لانوف والحريقة - والزويتينة.