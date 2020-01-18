«دواوين المحافظات» تطلب موظفين للعمل.. وتحدد الشروط المطلوبة

أعلنت نشرة الوظائف الحكومية، عن حاجة عدد من دواوين عموم المحافظات لشغل العديد من الوظائف الشاغرة من بينها وظيفة 2 رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة و2 سكرتير حي بدرجة مدير عام بمحافظة القاهرة، بشرط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية، وألا تقل مدة الخبرة عن 17 سنة خبرة للمتقدمين من الخـارج (الوحدة أو القطاع الحكومي) مدعمة بالمستندات الموثقة والفترات التأمينية لها أو قضاء مدة بينية قدرها سنة في الدرجة الأدنى مباشرة (وهى درجة مدير عام).ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلنة حتى يوم 17022020، بمقر الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، مرفقًا المستندات الآتية: أصل + 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية، عدد (3) صور شخصية، الإنجازات، مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.