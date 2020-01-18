إبراهيم المعلم: معرض الكتاب ليس عالميًا

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشروق"، إن معرض القاهرة للكتاب لا يمكن اعتباره عالميًا، قائلًا: "لا يمكنني اعتباره معرضًا عالميًا؛ فلكي نعتبره كذلك يجب أن يشارك به ناشرون مستقلون من دول مختلفة وليس جهات حكومية فقط، وأن تتوافر به مطبوعات وإصدارات وكتب بكافة لغات العالم".وأضاف المعلم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن معرض القاهرة للكتاب هو الأهم في العالمين العربي والإسلامي.وأشار المهندس إبراهيم المعلم، إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يتميز عن غيره من المعارض ببيع الكتب بأسعار معقولة بخلاف كل معارض الكتب في العالم، مؤكدًا أن القاهرة هي عاصمة العالم العربي الثقافية.