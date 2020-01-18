تباين آراء طلاب الصف الأول الثانوى حول امتحان الرياضيات

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل اليوم السبت، من تأدية امتحان مادة الرياضيات بنظام الـ "Open Book"، بمدرسة الأورمان الثانوية بنين، بمنطقة الدقي، التابعة لمحافظة الجيزة، وترصد "الدستور" آراء بعض الطلاب حول مستوى الامتحان، والتي جاءت على النحو التالي.في البداية قال محمد أحمد، طالب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الرياضيات في مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أن نظام الـ"Open Book" سهل ويعمل على تركيز الطالب إلى حد ما، لكن معظم الأسئلة جاءت في نطاق الكتاب المدرسي ولم يخرج عن نطاق المنهج.وأضاف أحد الطلاب، أن الامتحان لم يكن بمستوى الطالب المتوسط بل كان هناك تباين في الأسئلة، حيث أن نصفه سهل والنصف الآخر صعب، ويعتمد على الفهم وليس الحفظ، ولم يخرج عن الكتاب.ومن جانبه أوضح طارق المحمدي، أحد طلاب الصف الأول الثانوي، أن الامتحان كان صعب وفوق مستوى الطالب المتوسط، خاصة وأن مادة الرياضيات علمية، تحتاج خطوات في حلها، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في نظام الـ"Open Book".وانتهى منذ دقائق الطلاب من تأدية امتحان مادة الرياضيات، ويأتي ذلك في ظل أداء طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان الرياضيات ورقيا بنظام الـ"Open Book"، ويؤدي نحو مليون طالب وطالبة، امتحانات منتصف العام من الصفين الأول والثاني الثانوي، وتنتهي يوم 22 من الشهر الجاري.