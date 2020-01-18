إصابة مستوطن في حادث طعن بـ«كريات أربع»

أصيب مستوطن إسرائيلي، 22 عامًا، منذ قليل، في حادث طعن وقع في مستوطنة «كريات أربع»، في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال شابا فلسطينيا، منفذ العملية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وقال المسعفون إن الإصابة تعد متوسطة، كما أنهم قدموا العلاج السريع للمستوطن، ومن ثم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة القدس المحتلة.وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، صباح اليوم السبت، سيدة فلسطينية، 50 عامًا، في منطقة «باب العمود» بمدينة القدس المحتلة، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الموجودين هناك.وأغلقت قوات الاحتلال منطقة «باب العمود» خوفا من أي حوادث أمنية أو احتجاجات ضد قواتها الموجودة هناك، مؤكدةً أنه سيتم التحقيق مع السيدة الفلسطينية التي تم اعتقالها.