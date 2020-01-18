دويتو جديد يجمع علي الحجار وحنان ماضي

يتعاون المطرب علي الحجار والمطربة حنان ماضي في دويتو جديد يجمعهما معًا بعنوان "بضحك من قلبي"، من ألحان شادي مؤنس، وكلمات سالم الشهباني، وتوزيع باسم صبحي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.وكان علي الحجار قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في دار الأوبرا المصرية، وتألق في غناء روائع الزمن الجميل، منها: "أنا كنت عيدك، انكسر جوانا شيء، لما الشتا يدق البيبان، لروحنا نعود، كناريا، زي الهوى، المال والبنون، عارفة- وتم غناؤها مرتين بناء على طلب الجمهور- في قلب الليل".وفاجأ الحجار جمهوره بأغنية جديدة عبارة عن ديو مع الفنانة حنان ماضي، بعنوان "بضحك من قلبي"، ونالت إعجاب جميع الحضور، وطالبوه بإعادة غنائها مرة ثانية.