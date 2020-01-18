رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محامى زوج نانسى عجرم ينفى التفاوض مع عائلة الشاب السورى

السبت 18/يناير/2020 - 03:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نفى المحامي جابي جرمانوس، المكلف بقضية زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فادي هاشم، الأخبار المتداولة بشأن المفاوضات مع عائلة محمد موسى.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار للتفاوض.

ونشر موقع وزارة الإعلام اللبناني الرسمي أن "القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذه القضية، بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في آخر تطورات القضية، أصدرت القاضية في الادعاء العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، قبل يومين، اتهاما رسميا بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، بجناية القتل القصدي، استنادا إلى المواد 547229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني، على أنه: "من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل".

أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر".

وعلق كذلك جابي جرمانوس محامي الهاشم، والذي قال: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس"، بحسب صحيفة "الوطن".

وتابع المحامي: "من الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: طقس السبت ممطر.. والقاهرة 11

منذ حوالي 7 ساعات

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ أقل من ساعتين

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

المرصد السوري: ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 3600

يفتتح في فبراير المقبل.. أبرز المعلومات عن قصر البارون بعد ترميمه

شيخ الأزهر: نفخر برحلة العائلة المقدسة..ومصر كانت ولا تزال أرضا مباركة

جامعة سودانية تفصل أستاذاً جامعياً إخوانياً هدد بقتل المتظاهرين

منوعات

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

سطو مسلح يصيب 3 طلاب فى ملعب مدرسة بالبرازيل

رائد فضاء يكشف طريقة تحضيره القهوة في مركبته

فى ظل الحرائق.. أستراليا تعلن بدء المباريات الدولية

كشكول

التعليم: لم نتلقي أي شكاوي من امتحان رياضيات الأول الثانوي

رسالة من وكيل التعليم بالقاهرة للطلاب وأولياء أمورهم

رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم بتخفيض الكثافات في الفصول

"أمهات مصر": صعوبة في رياضيات أولي ثانوي

إسلام سياسي

تطورات جديدة داخل الكونجرس لإصدار قانون باعتبار «الإخوان» تنظيمًا إرهابيًا

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان في يناير ٢٠٢٠

وائل غنيم لـ عزام التميمي: "قولي من يطعم فمك ويمولك"

وائل غنيم يفضح محمد علي: قاعد في اسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالى.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعى

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى