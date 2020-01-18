محامى زوج نانسى عجرم ينفى التفاوض مع عائلة الشاب السورى

نفى المحامي جابي جرمانوس، المكلف بقضية زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فادي هاشم، الأخبار المتداولة بشأن المفاوضات مع عائلة محمد موسى.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار للتفاوض.ونشر موقع وزارة الإعلام اللبناني الرسمي أن "القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذه القضية، بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة".وحسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في آخر تطورات القضية، أصدرت القاضية في الادعاء العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، قبل يومين، اتهاما رسميا بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، بجناية القتل القصدي، استنادا إلى المواد 547229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني، على أنه: "من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل".أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر".وعلق كذلك جابي جرمانوس محامي الهاشم، والذي قال: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس"، بحسب صحيفة "الوطن".وتابع المحامي: "من الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.