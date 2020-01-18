زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

شارك الفنان محمود العسيلي، جمهوره بصورة مع زوجته خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، من شهر العسل في جزر المالديف.وظهرت زوجة العسيلي بـ "الهوت شورت"، وتعمد إظهار الشيشة على البحر، واحتفل الفنان محمود العسيلي بحفل زفافه اليوم على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم 10 يناير الجاري.أحدث أعمال محمود العسيليومن ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء 8 يناير، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وشارك العسيلي مؤخرًا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس.