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زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

السبت 18/يناير/2020 - 03:31 م
العسيلي وزوجته
العسيلي وزوجته
هدير شعراوي
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شارك الفنان محمود العسيلي، جمهوره بصورة مع زوجته خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، من شهر العسل في جزر المالديف.

وظهرت زوجة العسيلي بـ "الهوت شورت"، وتعمد إظهار الشيشة على البحر، واحتفل الفنان محمود العسيلي بحفل زفافه اليوم على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم 10 يناير الجاري.

أحدث أعمال محمود العسيلي
ومن ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء 8 يناير، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وشارك العسيلي مؤخرًا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس.
زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل
زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل
زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل
زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

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