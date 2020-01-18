استقرار أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم السبت، عند آخر تعاملات مساء أمس، وذلك بعد أن تراجعت خلال الأسبوع الماضى بسبب البيانات الاقتصادية بشأن الصين ومنصات التنقيب عن الخام، حيث ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 14 منصة خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى 673 منصة.وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس 64.85 دولار للبرميل، كما سجل سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير 58.58 دولار للبرميل.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت الولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وهي الخطوة التي تأتي بعد حوالي 18 شهرًا من النزاعات والاحتكاكات التجارية بين الجانبين.كما تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى نحو 161 ألف برميل يوميًا في شهر ديسمبر، في حين صعد إنتاج النفط إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميًا.