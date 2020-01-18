العدل تكشف تفاصيل حريق محكمة شمال الجيزة

أعلنت وزارة العدل تفاصيل احتراق وحدة خارجية لجهاز تكييف بمحكمة الجيزة الإبتدائية.وأكدت أنه فى حوالي الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 1812020 انبعاث دخان من إحدى أجهزة التكييف بالدور السادس بمكاتب نيابة مركز إمبابة، والكائنة بمحكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان.وعلى الفور تعاملت الخدمة المدنية للمحكمة مع مصدر الدخان والذى يرجح من المعاينة الظاهرية أن ماس كهربائى تسبب في حريق بالوحدة الخارجية لأحد أجهزة التكييف بالدور السادس نيابة مركز إمبابة.و تم استدعاء الأجهزة المختصة التى تولت الفحص والتأمين والمعاينة والتى تبين منها عدم وجود ثمة إصابات في الأرواح او تلفيات بالمبنى او الملفات والقضايا ونشير إلى أن الصور المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي غير خاصة بمحكمة الجيزة وترجع بحريق شب منذ فترة طويلة لمحكمة باب الخلق.