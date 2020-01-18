وزير المالية: الميكنة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، التي تشمل ميكنة الوحدة الحسابية، والتعاقدات، والإيرادات، والمرتبات، والمخازن؛ بما يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يتسق مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، وأيضًا رقمنة الخدمات العامة بها تيسيرًا على المواطنين، وبما يضمن حصولهم عليها بقيمتها الفعلية وبجودة عالية.



وحرص الدكتور محمد معيط، خلال الجولة، على إجراء حوار مفتوح مع عدد من العاملين بمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية، مشددًا على ضرورة أن تسهم الميكنة وغيرها من إجراءات تحسين بيئة العمل في تحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة، باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وأن تسهم أيضًا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، التي تشمل ميكنة الوحدة الحسابية، والتعاقدات، والإيرادات، والمرتبات، والمخازن؛ بما يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يتسق مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، وأيضًا رقمنة الخدمات العامة بها تيسيرًا على المواطنين، وبما يضمن حصولهم عليها بقيمتها الفعلية وبجودة عالية.وحرص الدكتور محمد معيط، خلال الجولة، على إجراء حوار مفتوح مع عدد من العاملين بمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية، مشددًا على ضرورة أن تسهم الميكنة وغيرها من إجراءات تحسين بيئة العمل في تحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة، باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وأن تسهم أيضًا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.





واستعرض عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، دورة العمل بعد ميكنة الحسابات العامة، ومنظومة إعداد رواتب العاملين، وإدارة الموارد البشرية التي ترتكز على نظام متكامل يشمل التعيينات والأجازات والتنقلات والانتدابات والجزاءات وتقويم الأداء والتسويات والترقيات وأرشفة الملفات إلكترونيًا، بحيث يتم استخراج بيان الحالة الوظيفية بشكل مميكن.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعَّزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ويُحَّفز بيئة الاستثمار، على النحو الذي يساعد في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان التي تحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية.واستعرض عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، دورة العمل بعد ميكنة الحسابات العامة، ومنظومة إعداد رواتب العاملين، وإدارة الموارد البشرية التي ترتكز على نظام متكامل يشمل التعيينات والأجازات والتنقلات والانتدابات والجزاءات وتقويم الأداء والتسويات والترقيات وأرشفة الملفات إلكترونيًا، بحيث يتم استخراج بيان الحالة الوظيفية بشكل مميكن.





حرص الوزير والمحافظ على إجراء حوار ودي مع العاملين بالمشروع؛ بما يدفعهم على بذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم كما أجرى الوزير، يرافقه المحافظ، جولة ميدانية للمبنى الجديد للمديرية المالية ببورسعيد، واستمعا إلى شرح حول تصميمات المشروع وما تعكسه من نقلة نوعية في أنماط العمل الحكومي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتتسق مع توجه الدولة نحو الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية".حرص الوزير والمحافظ على إجراء حوار ودي مع العاملين بالمشروع؛ بما يدفعهم على بذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم