إبراهيم المعلم: مصطفى محمود والحكيم سببا أزمة كبيرة لـ«الشروق»

هجوم بسبب مصطفى محمود

هجوم بسبب توفيق الحكيم

قال الناشر إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، إن كتاب "القرآن محاولة لفهم عصري" للدكتور مصطفى محمود، أحدث ضجة كبيرة وقت صدوره.وأضاف إبراهيم المعلم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "مساء مع قصواء" المُذاع على فضائية "TeN"، أن المهاجمين تحججوا وقتها، بأن مصطفى محمود ليس عالم دين كي يكتب تفسيرًا للقرآن، مشيرًا إلى أن جميع المعترضين تراجعوا بعد ذلك، واعتبروه فيما بعد أحد أهم وأجمل الكتب التي تناولت تفسير القرآن الكريم.وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، أن العديد من الكتب أثارت الجدل وقت صدورها من قِبل "الشروق"، منها كتب المفكر زكي نجيب محمود، وكتاب "عودة الوعي" للأديب توفيق الحكيم.