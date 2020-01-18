ماكرون يلتقي نتنياهو وجانتس وعباس الأسبوع المقبل

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة الأسبوع المقبل إلى الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركة في فعاليات إحياء المحرقة النازية لليهود «الهولوكوست»، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.ومن المقرر أن يعقد ماكرون اجتماعا بكل من بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض»، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على أن يتم مناقشة الأخير فيما يخص سبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأكد مصدر في الإليزيه أن باريس ما زالت مصرة على موقفها في ذلك الملف، بأنه يجب اتباع مبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن باريس تنتظر نتائج انتخابات الكنيست المقرر لها في 2 مارس، للنظر إذا كانت ستتحدث مع جانتس بشأن القضية ذاتها.وكذلك، سيجري ماكرون زيارة إلى الضفة الغربية، ويلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن».