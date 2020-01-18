«رجال الأعمال» تناقش خفض أسعار الكهرباء للمصانع.. الإثنين

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا عاجلًا، يوم الإثنين الموافق المقبل، وينظمه لجنة الطاقة بالجمعية برئاسة المهندس أسامة جنيدي، وبحضور المهندس محمد يوسف، المدير التنفيذ للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الدراسات التي تجريها الحكومة حاليًا لتخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع، والأثر المتوقع لذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة.