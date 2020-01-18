الإثنين.. اتحاد عمال مصر يناقش تعديلات قانون قطاع الأعمال

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد غد الإثنين، اجتماعا لمناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقا لمشروع التعديلات الواردة من وزارة قطاع الأعمال على مواد القانون 203 لسنة 1991.وذلك بحضور الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، وقيادات اتحاد عمال مصر جبالي المراغي رئيس الاتحاد، محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، جمال عقبي، عبد المنعم الجمل، عبد الفتاح إبراهيم، خالد عيش، عماد حمدي، وخالد الفقي، نواب رئيس الاتحاد.وذلك للخروج بأفضل التوصيات للحفاظ على الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وأيضا تنمية العنصر البشري والحفاظ على حقوق العمال، حيث تعتبر هذه التعديلات في بالغ الأهمية والخطورة على أصول الدولة المصرية.