الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا بنسبة 75%

قرر الاتحاد الأوروبي تقليص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير، ويأتي ذلك بعد الخلاف معها حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وغيرها من المواضيع.وذلك حسبما أفادت به صحف «فونكه» الإعلامية الألمانية، بعد استنادها إلى خطاب بعث به مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي، يفيد بتقليص الاتحاد مساعداته لأنقرة.وكشف خطاب بوريل عن أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات، بحيث ستبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75%.وأضاف أن تقليص المساعدات على أنقرة لا يشمل المدفوعات الأوروبية لتركيا في إطار اتفاقية اللاجئين.ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون، و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.