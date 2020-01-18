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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرلمان الألماني: السيسي وأردوغان لاعبان أساسيان في ليبيا.. وبرلين «وسيط صادق»

السبت 18/يناير/2020 - 02:56 م
نوربرت روتجين
نوربرت روتجين
هالة أمين
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أكد نوربرت روتجين، عضو حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس لجنة الشئون الخارجية في البوندستاج "البرلمان الألماني"، في حواره مع إذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، أن حقيقة عقد مؤتمر مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي في برلين هي بحد ذاتها نجاح.

وأشار إلى أن ميركل دعت ممثلين من أكثر من عشر دول إلى برلين، غدًا الأحد، لمناقشة الوضع في ليبيا، وفقًا لورقة داخلية للأمم المتحدة، إذ يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ألمانيا «وسيط صادق»
وأضاف «روتجين» أن ألمانيا «وسيط صادق» في النزاع الليبي لأنها ليس لديها ماضٍ استعماري، ولا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة هناك، ففرنسا وإيطاليا، على سبيل المثال، لديهما مصالح ملموسة للغاية في ليبيا، وبالتالي تدعمان مجموعات الصراع المختلفة، مشددًا على أن الحرب تغير ميزان القوى، لكنها لا تخلق حلولًا، موضحًا أن البيان المشترك في نهاية المؤتمر سيكون بالفعل نجاحًا يمكن البناء عليه.

وتابع: لم يحدث من قبل أن يجلس الأطراف معا على نفس الطاولة ونفس الغرفة، وربما يحدث هذا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن يجتمعا في مؤتمر واحد، رغم أنهما لهما مصالح وأيديولوجية سياسية مختلفة، ولكن الجلوس على طاولة ثم الالتزام علنا بالأهداف المشتركة سيكون الطريقة الوحيدة للمضي خطوة بخطوة.

"السيسي وأردوغان"
ووفقا لتقرير الإذاعة، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، السبت، فإن اللاعبين الأساسيين في ليبيا هما السيسي وأردوغان، وقال روتجين إن ميركل مستعدة للدخول فعليًا في انخراط مع مصر وتركيا بسبب ليبيا، حتى لا تتكرر مأساة سوريا في ليبيا، وألمانيا تعمل على ألا يتحول النزاع إلى نزاع عسكري، بحيث يصعب التوصل إلى حل سياسي في مثل هذه الحالة، ومن هناك كانت جهود برلين لإيقاف أن تصبح ليبيا سوريا ثانية.

وأوضح روتجين، في نهاية حواره، أن ما تريده ألمانيا هو الالتزام السياسي الدبلوماسي بإنهاء الدعم العسكري داخل ليبيا والبدء في حلول سياسية.

من جانبها، قالت صحيفة «لا أوبنيون» الإيطالية، إن اجتماع السيسي وأردوغان في برلين مواجهة صعبة، فقد حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سبتمبر عام 2019، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوة نظيريه التركي والمصري إلى اجتماع دبلوماسي، ولكنهما رفضا.

وأوضحت الصحيفة أن سبب "مستوى العداء" العالي لأردوغان تجاه السيسي يعود تاريخه إلى يوليو 2013، عندما تم عزل محمد مرسي والإخوان المسلمين وهم كانوا حلفاء لأنقرة.

وقالت الصحيفة: يدعم السيسي بقوة تحقيق الاستقرار في البلد المجاور، وحتى في هذه الساعات، يقوم السيسي بتعزيز وتأكيد "توجهه السياسي" لدعم حفتر في هذه المرحلة التفاوضية الحساسة، موضحة أن التدخل التركي في ليبيا يشكل خطرا على الرئيس التركي لأنه لا يمكنه الاعتماد إلا على جيش حكومة الوفاق، ورغم وصول الأسلحة له والجنود، إلا أنه منهك وليس لديه دوافع كبيرة، وهو ما يؤكد دخول تركيا إلى مستنقع جديد.

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