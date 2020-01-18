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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 02:55 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامي صبحي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس.

وذلك بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية.

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك والبحث الجنائي بمطار القاهرة بورود معلومات سرية بمحاولة راكب مصري قادم على رحلة طائرة مصر للطيران، القادمة من جوانزو بالصين، تهريب بضائع مخالفة، وبالعرض على فوزي العميري، مدير الجمرك بالإنابة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، من نورهان محمد مأمور الجمرك، ورأفت وهيب رئيس قسم التفتيش، فتبين وجود 7 كيلو من المشغولات الفضية، و49 موتور طائرة تنصت وتجسس، وكمية من مستلزمات وقطع غيار طائرات التنصت والتجسس بوزن 5 كيلو، و10 هواتف محمولة، و31 ساعة يد داخل حقائبه.

واشترك في أعمال الضبط والطرد: أحمد صبري وأحمد ناصف مأمورا الجمرك.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طائرات تجسس بمطار القاهرة (صور)

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