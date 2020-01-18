استديو إذاعي لاستضافة الناشرين والزوار بمعرض الكتاب

تنطلق أول إذاعة رسمية داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب بدورته الـ51، التي تقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يستضيف أهم الكتاب المصريين والعرب وكذلك الناشرين والزوار باختلاف توجهاتهم وجنسياتهم وتجربتهم، وذلك بالتعاون مع تطبيق كتاب صوتي سوف يبث عليه تلك اللقاءات.وقال إسلام بيومي، مدير معرض الكتاب، إن ذلك تطبيق لـ«البودكاست» وهو نظام البث الصوتي من داخل معرض الكتاب يعتبر الأول من نوعه بالمعارض العربية، موضحًا أن الفكرة حظيت بموافقة وتشجيع الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.وتابع بيومي أنه متحفز جدا لتلك التجربة، حيث ينافس معرض القاهرة بذلك المعارض الدولية الكبرى من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة التى تغزو العالم نظرا لانتشار فكرة «البودكاست» فى العالم الآن، مؤكدًا أن تسجيل اللقاءات مع الكتاب والناشرين وزوار المعرض يعد أرشيفا صوتيا سوف يخلد في المكتبة الصوتية للهيئة العامة للكتاب.وأضاف أن كل تلك اللقاءات سيتم بثها مجانا على تطبيق «كتاب صوتى» ومنصات التواصل الاجتماعي، واختتم حديثه بالشكر لأحمد رويحل المدير الإقليمي لمنصة «كتاب صوتى» الذي قام بإنشاء استوديو مجهز لكي تخرج اللقاءات بأفضل شكل وأعلى جودة.