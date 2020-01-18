استكمال محاكمة شقيق بطرس غالى فى تهريب الآثار غدًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، محاكمة شقيق بطرس غالي، وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، لجلسة الغد.تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل.وطالب محامي المتهم الثالث من هيئة المحكمة، باستدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، كذلك طلب المحامي الحاضر عن المتهم، وفض أحراز القضية، وباستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين.وقال محامي المتهم شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن القطع المضبوطة ليست أثرية، وإن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالي الذي كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906، وكلها ملك له ورثها عن جده بطريقة شرعية.وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام، وأنكر التهم الموجهة له.وكانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا فى الأقصر والهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما فى قضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة العام، تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة تتكون من 21.660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغيرة الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.