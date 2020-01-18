تحويل مقالب القمامة إلى حدائق بشبرا الخيمة

أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، اليوم السبت، عن البدء في تنفيذ مخطط للتنسيق الحضاري بالحي يبدأ في تحويل مقالب وتجمعات القمامة إلي حدائق ومتنزهات جمالية بنطاق الحً، تنفيذًا لتكليفات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، للقضاء على مشكلات تجمعات القمامة وتحويلها إلى مظاهر جمالية وإيجاد حلول للقضاء على مشكلة انتشارها بالشوارع.وأوضح عبدالمنعم، أنه جرى البدء في تنفيذ المخطط بمنطقة إبراهيم بك بشارع ١٣٥ لتحويلها إلى منطقة جمالية وتحسين المستوى البيئى بها، وذلك بإقامة أحواض زراعية وتحويلها إلى مظهر جمالى.وأشار عبدالمنعم، إلى أن تلك المنطقة كانت عبارة عن منطقة لتجميع القمامة، نظرًا لوقوعها فى الحد الفاصل بين أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والمعروفة بالتكدس السكانى والمستغلة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لإلقاء القمامة بتلك المنطقة.ولفت إلى أن التخطيط الجديد يأتى فى إطار إيجاد حلول سريعة للقضاء على تلك الظاهرة، بالتزامن مع اقتراب تشغيل المحطة الوسيطة التى جرت إقامتها للقضاء على تلك الظاهرة والتى ستسهم بشكل كبير، بالحد منها بمنطقة شبرا الخيمة والمجهودات المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية، والتى منها الحملات المكثفة واليومية للقضاء على انتشار ظاهرة العربات الكارو وانتشار ما يسمى بـ"الفريزة والنباشين" ما يؤدى لتشويه المظهر العام، طبقًا لقرار السيد المحافظ فى ذلك الشأن.