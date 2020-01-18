العراق: لن نكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون منطلقًا للاعتداء على أى دولة من دول الجوار، كما تحرص على جمع الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم.وذكر مكتب رئيس الجهورية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له".ونوه صالح- خلال اللقاء- بضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي".بدوره، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، باعتباره ركيزة أمن المنطقة.