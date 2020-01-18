غلق شارع بطنطا 15 يوما

استعرض الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، نسب تنفيذ مشروعات رصف وتطوير بعض الطرق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المسند إليها مشروعات الرصف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وتمت مناقشة معوقات الرصف بشارع النادى بحى أول طنطا، حيث تم تكليف الحى بالتنسيق مع إدارة المرور لغلق الشارع ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يوما لتسليم الشارع إلى الشركة الوطنية لوضع طبقة السن.كما تمت مناقشة أعمال تطوير شارع الكورنيش بحى ثان طنطا، ووجه نائب المحافظ رئيس الحى بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى نقل أعمدة الكهرباء الموجوده بالكورنيش، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب للانتهاء من أعمالها خاصة الجزء الذى يخص معالجة البيارة الموجودة فى هذه المنطقة حتى يتم استكمال أعمال الرصف والتطوير بالكورنيش.وخلال الاجتماع؛ تمت مناقشة مشروع أعمال الرصف لشارع نعمان الأعصر بطول 3 ونصف كيلو متر بحى أول وثان المحلة الكبرى، وكلف نائب المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب بالانتهاء من إدخال الوصلات المنزلية فى هذه المنطقة لمواصلة أعمال الرصف والتطوير.