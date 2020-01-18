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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إنجازات «قومي المرأة» بالشرقية خلال 2019 (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 11:37 م
عايدة عطية
عايدة عطية
سارة الوردانى
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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، إن المجلس بذل كثيرا من الجهود، لتمكين المرأة فى جميع المجالات، خلال 2019، لافتة إلى استمرار الحملات والخدمات المقدمة لسيدات المحافظة فى جميع المراكز والمدن.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، فى تصريح لـ"الدستور" أن المجلس أطلق عدد من الحملات على مستوى محافظات مصر، منها التوعوية والصحية والتثقيفية وغيرها، والتى خدمت قطاعا كبيرا من السيدات والرجال.

وأوضحت أن من أبرز جهود المجلس هو مشاركة مديرية الصحة فى عدد من الحملات الطبية والتوعوية، وافتتاح فصول محو الأمية للسيدات الأميات، واستخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات فى القرى، إلى جانب تقديم خدمات مكتب الشكاوى للسيدات المتضررات من قضايا الأسرة وقضايا العنف التنمر وغيرها.

وأشارت إلى أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصاديًا، من خلال تمويل 4686 مشروعا للسيدات بإجمالي 95 مليونا و911 ألف جنيه، وتنظيم 33 معرضا لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكوروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.

ولتوفير رعاية صحية وعلاجية للمرأة الشرقاوية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة 10 قوافل صحة إنجابية بالعاشر من رمضان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال مع توفير أدوية مجانية، والتى استفاد منها 8850.

كما نفذ 65 ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، وكذلك المشاركة في ندوة بعنوان كوني بهية بالتعاون مع مستشفى بهية لأورام الثدي لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأعراضه وكيفية الوقاوية منه وأهمية الكشف المبكر.

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