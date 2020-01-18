أول تعليق لتعليم القاهرة على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية

نفت غرفة العمليات المركزية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورود أي شكاوى، حتى الآن، من امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية.ونفت أيضا تداول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية قبل الامتحان، مؤكدة أن ما تم تداوله، أمس، عار تماما من الصحة، ومجرد نماذج وهمية لإثارة البلبلة والفتن.وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين (163908) من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة داخل (707) لجان.