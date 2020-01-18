استعدادت للانطلاق نحو ساحة الشهداء ومجلس النواب في بيروت

بدأ المحتجين اللبنانيين بالتجمع في ساحة ساسين في الأشرفية، استعدادا للانطلاق بمظاهرة في اتجاه وزارة المالية في العدلية، ومن ثم الاتجاه إلى جمعية المصارف وسط العاصمة بيروت.ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، من المقرر أن تلتقي المظاهرة بمظاهرتين تنطلقان من البربير والدورة، وسينضم إليهما القادمون من طرابلس والشمال، ليتوجهوا سويا إلى ساحة الشهداء ومداخل مجلس النواب، حيث التجمع المركزي.كما بدأ المحتجين، قبل قليل، بالتجمع تحت جسر الدورة، استعدادا للانطلاق عند الساعة الثالثة عصر اليوم، بمظاهرة تحت شعار "لن ندفع الثمن"، وستجوب الطرق الداخلية في برج حمود مرورا بشركة كهرباء لبنان، جمعية المصارف وصولا الى التجمع المركزي في ساحة النجمة.