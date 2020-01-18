مرافعة الدفاع فى محاكمة شقيق بطرس غالى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، في محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا إلى طلبات محامي المتهمين.تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.وطلب محامي المتهم الثالث من هيئة المحكمة، استدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، كذلك طلب المحامي الحاضر عن المتهم، فض أحراز القضية باستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين.وقال محامي المتهم، شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن القطع المضبوطة ليست أثرية، وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالي، الذي كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906، وكلها ملك له ورثها عن جده بطريقة شرعية.وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت منذ قرابة العام، تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة تتكون من 21٫660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي، ومركبين صغيرين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها تسلم تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لتسلم تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.