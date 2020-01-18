القباج: مؤتمر سنوي يجمع الوزارة والمجتمع المدني بداية من 2021

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لابد من وجود قاعدة بيانات لخدمة الجميع من وزارة ومؤسسات ومجتمع مدني، تتضمن كل شي عما يحدث في القطاعات المختلفة والمحافظات لتعظيم الخدمات المقدمة وسد الفجوة في تقديم الخدمة في بعض المناطق وإعداد مؤشرات المتابعة.وأضافت وزيرة التضامن خلال الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمع المدني، أنه سيتم تنظيم مؤتمر سنوي يجمع بين الوزارة والمجتمع المدني بداية من العام المقبل.وأشارت إلى أن المجتمع المدني له دور مقدر في مصر والعالم، ولكن في مصر نحتاج إليه أكثر لمواجهة الفكر التطرفي.وقد تضمن المؤتمر عقد حلقة نقاشية بحضور العديد من الخبراء فى مجال التنمية والتعليم منهم ا.د حسام بدراوى، ا.د يوهانسن يحيى محمد - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.