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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رسائل السيسى خلال اجتماع مجلس كبار علماء وخبراء مصر

السبت 18/يناير/2020 - 02:30 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.

وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي في اجتماع المجلس الاستشاري.

- أكد الرئيس أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات، حسبما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

- شهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسي في عملية التنمية.

- تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهني.

- واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، حيث رحب سيادته بكل هذه المقترحات.

-أشار إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافى الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

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