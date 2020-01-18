وقف الدعوى الجنائية فى محاكمة سعاد الخولى فى غسل الأموال

قررت محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، وقف الدعوى الجنائية، في محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وإخصائية بشركة مصر للطيران، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، تعليقيًا لحين الفصل في الجناية المصدر الرشوة بحكم نهائي بات.وقرر المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، واحتفظت بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.