29 فبراير.. الحكم في اعتبار أردوغان داعم للإرهاب

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتى طالب فيها باستصدار حكم باعتبار أردوغان داعم للإرهاب الموجه ضد مصر، إلى جلسة 29 فبراير المقبل للنطق بالحكم.وجاء في الدعوى رقم 788 لسنة 2019، أن أردوغان الداعم الاول للارهاب على مستوى العالم وأن بلاده أصبحت ملجأ للإرهابيين ويدعمهم ماديا ولوجستيا ويوفر الملاذ الآمن لهم، وأن تركيا أصبحت فى عهده قاعدة انطلاق لجميع العمليات الإرهابية على مستوى العالم.وأشار محمود فى مرافعته، إلى أن تركيا بأوامر شخصية من هذا الإرهابى تحتضن جميع القنوات الموالية للإرهاب الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية للتحريض على إسقاط الدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، مضيفا أن أردوغان الداعم للإرهاب فى مصر يعمل على تشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية باعتباره من قيادات التنظيم الدولى للاخوان، بل انه يعد المرشد الفعلي لهذه الجماعة الارهابية.وطالب محمود في ختام مرافعته بإصدار حكم باعتبار أردوغان داعم للإرهاب الموجه ضد مصر وإدراجه على قوائم الإرهاب.