سقوط أجزاء من عقار بشرق الإسكندرية

تساقطت أجزاء من عقار بـ4 شارع الأفاش من شارع ابن سلامة دربالة، شرق الإسكندرية؛ دون حدوث إصابات.وتلقى حى المنتزة أول، اليوم السبت، بلاغًا بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحى، مما يعرض المارة للخطر.ووجه حمدى عبدالعليم شامة، رئيس حى المنتزه أول، بسرعة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بحضور المهندسة وفاء حامد، سكرتير عام الحى ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.وتبين من المعاينة تساقط أجزاء من العقار رقم 4 شارع الأفاش من شارع ابن سلامة دربالة، المكون من أرضي، و3 أدوار علوية، وتم عمل حواجز خشبية حول العقار، حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، وذلك بتواجد القول الأمني، ومهندس التنظيم، والمهندس النوبتجى، ووحدة الإزالة والتدخل السريع.