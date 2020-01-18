مولود جديد.. أحمد مكي ينشر فيديو مع حيوان غريب ويطعمه

شارك الفنان أحمد مكي، جمهوره بمقطع فيديو، له وهو يطعم حيوانًا صغيرًا، مستعينًا بـ "سرنجة"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".وظهر مكي وهو يضع على أصابعه حيوان صير الحجم، وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن دهشته من شكل الحيوان، وتساءل عدد كبير من متابعيه عن نوع الحيوان واسمه، وانقسمت الآراء عن كونه " فأر أو سنجاب"، وعلق: "صباح الحب والرزق".يذكر أن أحمد مكي يعود من جديد لتقديم شخصية "حزلقوم" لكن هذه المرة على خشبة المسرح.وأعلن مسرح كايرو شو عن الانتهاء من الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاتها مسرحية "حزلقوم" لأحمد مكي، وبدء التحضيرات استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.