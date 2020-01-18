الهند: إعادة خدمات المحمول في جامو وكشمير بعد انقطاع دام لـ6 أشهر

أعلن مسئولون هنود اليوم السبت، أنه جار إعادة خدمات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مقدما في ولاية "جامو وكشمير" الهندية ؛ وذلك في خطوة لتهدئة الأوضاع منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي للولاية في الخامس من أغسطس الماضي.وقال المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال - في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إنه سيتم إعادة خدمات الجيل الثاني من الإنترنت مع فرض بعض القيود في مقاطعتي "بارامولا" و"كوبوارا" في كشمير و10 مناطق أخرى في جامو.يذكر أن الهند كانت قد ألغت الحكم الذاتي، وفقا للمادة رقم 370 من الدستور الهندي، في الولاية الواقعة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان؛ وذلك في محاولة للسيطرة على الجماعات المتمردة المختبئة في الولاية.