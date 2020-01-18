رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية»: نفخر باستكمال أبناء الشهداء مسيرة ذويهم بكلية الشرطة

السبت 18/يناير/2020 - 01:34 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين، والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي، حيث هنأ وزير الداخلية خلال الزيارة الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة.

واستمع وزير الداخلية، إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي.

والتقى توفيق بعدد من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام، مؤكدا على فخر وزارة الداخلية واعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، لافتا إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم، ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم، بانضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد وزير الداخلية، على ضرورة استمرار دعم وتطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة، لتواكب دائما أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وصولًا لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني في إطار من الالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وقواعد السلوك المهني التي تستند إلى القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.

ووجه وزير الداخلية، التحية والتقدير لأسر الطلبة الجدد، لدورهم في غرس القيم والمبادئ الوطنية لدى أبنائهم، وإصرارهم على تقديم أبنائهم لخدمة الوطن بالرغم من التحديات، مؤكدا أن ذلك يعد خير دليل على قوة وصلابة الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ويعكس تمسك المصريين الأبدى بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته.

من جانبهم، أعرب أسر وأهالي الطلبة الجدد عن فخرهم بأبنائهم، ومدى ما وصلوا إليه من جدية وانضباط خلال الفترة القصيرة التي قضوها داخل الكلية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات سد النهصة: «لم تنتهِ.. مش هنعمل البحر طحينة»

منذ حوالي 4 ساعات

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ يوم

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

29 فبراير الحكم في الدعوى تطالب بإدراج أردوغان على قوائم الإرهاب

الرئيس يجتمع مع المجلس الاستشاري لعلماء مصر.. ويوجه بدراسة مقترحاتهم

طلب إحاطة جديد في البرلمان: الصحة أهملت السلامة المهنية للأطباء

قريباً.. جنايات القاهرة تحدد جلسة لنظر قضية رشوة مجلس الدولة

منوعات

«سبيس إكس» تنهي تجاربها قبل استئناف رحلات للفضاء

وفاة أقصر رجل فى العالم

التنين الراقص.. حفرية تظهر اختلاف الديناصورات

دراسة: احترس من قطتك قد تلتهم جسدك

كشكول

طلاب الثالث الإعدادي "الامتحان صعب بس يتحل"

مدير عين شمس يتفقد لجنتين النعام والناصرية في امتحانات الإعدادية

"أمهات مصر": اختلاف الآراء حول امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات

514 ألف طالب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ للثاني الثانوي إلكترونيًا

إسلام سياسي

تطورات جديدة داخل الكونجرس لإصدار قانون لاعتبار "الإخوان" تنظيم إرهابي

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان في يناير ٢٠٢٠

وائل غنيم لـ عزام التميمي: "قولي من يطعم فمك ويمولك"

وائل غنيم يفضح محمد علي: قاعد في اسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالي.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعي

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى