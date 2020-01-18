وزير المالية: إرسال القانون الجديد لمجلس الوزراء غدا

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، عن أنه تم الانتهاء من قانون المالية العامة الجديد، الذي هو عبارة عن دمج بين قانون المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة، وسيتم إرساله غدا إلى مجلس الوزراء ومن بعده لمجلس النواب.وأشار "معيط"، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، إلى أن التحول الرقمي يسير بسرعة لا يتخيلها عقل في العالم من حولها، ونحاول أن نعوض سنوات طويلة فاتتنا، لذلك أمامنا مشوار طويل وعمل كثير، والسنوات في حياة الشعوب هي أيام قليلة، ونحتاج لاستمرار العمل المكثف خلال الفترة الحالية، وإذا كنا جادين في التغيير علينا بذل مزيد من الجهد.وأكد أن التأمين الصحي حلم انطلق من بورسعيد، وعلينا الإمساك بهذا الحلم واستكماله وعلاج السلبيات، وهو أمل لكل محافظات مصر، والرئيس يؤكد ويشدد دائما على صحة المواطن، موضحا أن التكلفة الاستثمارية لمشروع التأمين الصحي الشامل في بداية التطبيق 8 مليار، وتكلفة التشغيل من أجور ومستلزمات وغيرها 2 مليار، وذلك في بورسعيد فقط، وكلما سيتم تطبيق المنظومة في محافظة عدد السكان أكثر أو البنية التحتية أقل سيلتلزم الأمر تكلفة أكبر.وذكر وزير المالية، أن قانون التحول الرقمي يتم تطبيقه الفعلي على أرض الواقع بقوة، وكافة أجهزة الدولة تعمل من أجل تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، فالعام الماضي كان يتم تقديم القرارات الضريبية ورقيا الأن يتم تقديمها إلكترونيا وتم علاج السلبيات والمشاكل التي ظهرت.وكان وزير المالية، عقد اجتماعا مغلقا مع محافظ بورسعيد فور وصوله، لمناقشة الأوضاع المالية لعدد من المشروعات والملفات ومن بينها: منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.