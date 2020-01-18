وزير المالية: الرئيس يريد العودة بمصر كمنارة للعالم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يريد العودة بمصر كمنارة العالم، فالتكنولوجيا والصحة والخبرات والثقافة وكافة المجالات.وأضاف معيط، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أن الدول إما تتقدم للأمام أو تسير للخلف، وعندما تقل المشاكل فنحن نسير على الطريق الصحيح، وعندما تزيد المشكلات فنحن نسير على الطريق الخطأ، لأنه لا يوجد مكان في العالم ليس به مشكلات أو أشخاص يسعون إلى الأفضل.وتابع: مصر تسير نحو الطريق الصحيح ومن لا يرى ذلك فليقارنها بالدول الأخرى حولنا، فهناك دول بلا كهرباء ولا أمان ولا سلع ولا مأوى، "ما لمسته في بورسعيد أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عامين في المناطق العشوائية والمنشآت والتأمين الصحي والتحول الرقمي، وعلى المواطن أن يعي كيف يرى بلده ويجيب بصراحة ويقارن بين الأوضاع قبل 4 سنوات والأن، ويجب أن يشعر المواطن أن ما تقدمه الدولة ينعكس عليه بصورة إيجابية".وكان وزير المالية، عقد اجتماعا مغلقا مع محافظ بورسعيد فور وصوله للمحافظة، لمناقشة الأوضاع المالية لعدد من المشروعات والملفات ومن بينها: منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.