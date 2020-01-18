رئيس جامعة قناة السويس: 40 سؤال لكل ساعة امتحانية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيسة جامعة قناة السويس، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات.وأشادت هجرس، بالالتزام والانضباط التى تشهده اللجان، مؤكدة ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات ٤٠ سؤال لكل ساعة امتحانية وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات داخل العديد من الكليات، اطمأنت خلالها على سير العملية الامتحانية وتواجد أستاذ المادة، موجها الطلاب إلى ضرورة التركيز واستغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة.يذكر أن رئيسة الجامعة، تفقدت كليات التجارة والهندسة والزراعة، كما قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد أعمال الامتحانات بكليات التربية والطب والصيدلة والطب البيطرى والآداب.