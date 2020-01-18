«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، أن مجلس النقابة قرر إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث الذى تسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 12 أخرين.وأكد أعضاء المجلس أن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبوقرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات.وأوضحت النقابة أنه تم إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعًا للمثول أمام جهات التحقيق بالنقابة، وذلك في إطار تحملنا مسئولية رد حق شهدائنا ومصابينا من شباب الأطباء في حادث المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء.يذكر أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.